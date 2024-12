Cap prende il 20% di Ala: "Insieme più efficienti"

Con la firma dell’accordo di finanziamento, il Gruppo Cap e i soci di Ala hanno dato ufficialmente il via all’operazione che consentirà alla green utility, che gestisce il servizio idrico integrato per la Città Metropolitana di Milano, di acquisire il 20% del capitale di Aemme Linea Ambiente srl, società nata dal conferimento dei rami d’azienda dei servizi legati all’igiene ambientale di Amga Legnano, Asm Magenta e Amsc Gallarate. Secondo i firmatari l’obiettivo è affidare ad Ala il ruolo di aggregatore di società attive nell’igiene urbana, facendola diventare il player di riferimento nell’area Nord-Ovest di Milano e basso Varesotto, "aumentando i ricavi, ottimizzando i costi e rendendo più efficiente il servizio offerto ai cittadini". Tecnicamente Cap acquisirà il 20% del capitale sociale di Ala da Amga Legnano, che attualmente ne detiene il 74,04%: il nuovo assetto puntaa potenziare l’efficienza e a migliorare la qualità del servizio rivolto a un bacino di oltre 530mila abitanti, attraverso l’implementazione di sinergie industriali e logistiche. L’accordo prevede un’opzione per un’ulteriore crescita fino al 20% delle quote da esercitare tramite aumento di capitale di Ala, subordinata al raggiungimento del 70% dei target di fatturato previsti nel piano industriale che fissa a 80 milioni di euro i ricavi e a 8,5 milioni l’EBITDA al 2027. "Con questa operazione vogliamo superare la frammentazione attuale, ottimizzando risorse e processi - spiega Yuri Santagostino, presidente di Cap -. Infatti, Ala, che attualmente serve un’area formata da 19 Comuni delle province di Milano e di Varese in cui risiedono oltre 280mila abitanti, rappresenta un potenziale veicolo aggregatore per la gestione del servizio d’ igiene urbana nel territorio. L’obiettivo è sviluppare un modello integrato e strutturato, in cui Ala assumerà progressivamente il ruolo di gestore unico". La partecipazione di Cap ha lo scopo di permettere alle amministrazioni attualmente non socie di Ala di poter affidare il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana con un affidamento in house.