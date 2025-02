Caos viabilità: code infinite verso l’autostrada. Il cantiere di rigenerazione chiude una corsia

Dopo anni di incertezze, il futuro dell’area ex Fratelli Gianazza si è delineato. Con l’approvazione del nuovo Pgt di Cerro Maggiore e l’adozione di quello di Legnano, ci sarà la rigenerazione per 24mila metri quadri in stato di degrado. In particolare il piano di Cerro Maggiore prevede la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare, probabilmente a marchio Tigros, con un’attenzione particolare alla viabilità e alle opere pubbliche, tra cui una passerella ciclopedonale, una postazione di bike sharing e aree verdi. Intanto, i lavori nell’area limitrofa hanno portato a code chilometriche per prendere l’autostrada a Legnano. Una corsia è stata chiusa per un tratto e tanto è bastato nelle ore di punta a generare un caos viabilistico mai visto in precedenza. Una situazione che potrebbe trascinarsi per mesi con tutte le conseguenze del caso nell’area del Legnanese.