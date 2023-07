Canegrate, furto dei fari delle auto: nuovo colpo nel parcheggio di via Terni. Ecco come agiscono i ladri

Canegrate (Milano) – Ancora una vettura “cannibalizzata” nel cuore della notte. Succede in via Terni a Canegrate (Milano), dove la scorsa notte i ladri hanno rubato numerosi pezzi di un’automobile parcheggiata nello sterrato di fronte al centro sportivo. In due settimane due auto con il blocco luci anteriore smontato: una Bmw ed una Audi.

In Italia sta aumentando a dismisura il fenomeno dei furti dei fari d'auto. Il 2023 verrà ricordato per “l'anno dei fari” visto che i gruppi ottici stanno velocemente scalando la classifica dei pezzi più ricercati dai criminali, che li rivendono poi su un mercato parallelo.

Le vetture più recenti montano tecnologie all'avanguardia con gruppi ottici del valore di 5mila euro ed oltre. Di solito i ladri smontano i gruppi ottici anteriori attraverso un flessibile, con cui tagliano il fascione paracolpi accedendo alle varie viti che fissano il faro. I danni sono pesanti e possono superare i 10mila euro.

La penuria di pezzi che da oltre un anno caratterizza il mercato dell’automotive – non per nulla per la consegna di un veicolo nuovo possono volerci anche 12 mesi – rende preziosa questa tecnologia, ormai fondamentale per la gestione dell’elettronica, dei motori e non solo in tutti i veicoli di ultima generazione. Il mercato nero cresce e con esso aumentano i furti, quasi sempre su commissione.