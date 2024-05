Canegrate, danneggia la recinzione di una casa e cammina sulle rotaie del treno: circolazione ferroviaria interrotta

Canegrate (Milano), 9 maggio 2024 – Ha divelto la recinzione di un’abitazione a pochi passi dalla stazione, dopo di che si è recato sui binari del treno per percorrerli, camminando tranquillamente come se nulla fosse e fermando così temporaneamente la circolazione ferroviaria: l’uomo ha concluso la sua mattinata opponendo resistenza ai carabinieri che lo hanno infine arrestato.

I precedenti

Protagonista della vicenda, avvenuta pochi giorni fa, è un 31enne di nazionalità irlandese che già lo scorso aprile era stato al centro di un’altra vicenda e di un altro intervento dei carabinieri: in quel caso si era fatto trovare completamente ubriaco sotto l’abitazione della compagna a Villa Cortese, dopo una prima denuncia dovuta a episodi di violenza da lui messi in atto verso la donna, e si era guadagnato una seconda denuncia per molestie e resistenza a pubblico ufficiale. Pochi giorni fa, con la costante di essere ancora visibilmente ubriaco, ha deciso di creare problemi nei pressi della stazione di Canagrate e dopo aver danneggiato una recinzione, intorno alle 11.30 si è incamminato sulle rotaie della linea ferroviaria, causando una momentanea interruzione del traffico.

Quando sono arrivati i carabinieri ha reagito con violenza, guadagnandosi così l’arresto e la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Dopo il processo per direttissima è stato deciso per lui l’obbligo di firma.