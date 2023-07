Canegrate, invasione di blatte: al via la disinfestazione

Canegrate (Milano) – Al via a Canegrate interventi di disinfestazione straordinaria contro le blatte orientalis (scarafaggio nero) in diverse aree pubbliche del paese. La repentina ondata di caldo ha creato le condizioni per una significativa proliferazione dell’insetto in alcune zone, richiedendo azioni straordinarie e urgenti per bloccare la diffusione dello scarafaggio.

"E’ indispensabile intervenire anche sulle proprietà private evitando il deposito dei rifiuti e mettendo in pratica una corretta differenziazione dei rifiuti. Differenziare è fondamentale per limitare la diffusione di topi e scarafaggi: questi animali sono attratti dai residui di cibo e per questo è determinante separare l’umido dal secco - spiegano dal comune - . Altrettanto importante è il corretto posizionamento dei rifiuti, rispettando orari e giorni. Gli scarafaggi utilizzano tubature e pozzetti come ricovero, ma si muovono per cercare cibo: la corretta separazione dei rifiuti fa sì che gli animali non trovino da mangiare, visto che l’umido è raccolto in appositi contenitori. Per i privati che rilevano il problema, è pertanto necessario intervenire chiamando aziende specializzate, in quanto gli interventi fai-da-te non sempre sono risolutivi. A seguito degli interventi di disinfestazione straordinaria nelle aree pubbliche, potranno essere trovati alcuni esemplari morti di scarafaggi che non dovranno quindi creare allarmismo, ma verranno successivamente rimossi dagli operatori ecologici".

In Italia sono essenzialmente 4 le varianti presenti: germanica e orientale, presenti a partire da marzo fino ad agosto, quindi tutta la primavera e l’estate. Supella longipalpa, una variante più resiliente perché arriva con la primavera a marzo ma sopravvive fino a inverno inoltrato a gennaio. Infine la variante americana, mentre quest’ultima è presente tutto l’anno.