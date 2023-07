Candidature per Rilevatori Statistici a Castellanza, Scadenza Giovedì

Volete dare il vostro contributo al censimento in città? C’è tempo fino a giovedì per candidarsi. Il Comune ha avviato una selezione pubblica per soli titoli, finalizzata alla costituzione di una graduatoria di aspiranti rilevatori statistici. La rilevazione è prevista nel periodo ottobredicembre. Si cercano sei figure. Questi i requisiti dei rilevatori: età non inferiore a 18 anni, essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado (o titolo di studio equipollente), saper usare i più diffusi strumenti informatici, avere adeguate conoscenze informatiche, dimostrare un’ottima conoscenza della lingua italiana, disponibilità a operare in qualsiasi zona di Castellanza con mezzo proprio. Requisito preferenziale l’esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e saper condurre interviste. La domanda di partecipazione (scaricabile dal sito) va trasmessa all’Ufficio comunale di Censimento del Comune, Settore servizi demografici: a mezzo e-mail all’indirizzo [email protected] o a mezzo pec all’indirizzo [email protected] S.V.