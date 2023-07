Camera di Commercio in tour Il primo incontro è a Luino I temi: turismo e aziende

di Lorenzo Crespi

Il Consiglio della Camera di Commercio di Varese si riunisce a Luino: al centro della seduta ci sarà l’economia dell’Alto Verbano. L’appuntamento è stato organizzato per domani. Tavola rotonda in Comune alle cinque del pomeriggio in punto. Ma non sarà un episodio unico, bensì solo il primo di una serie di appuntamenti itineranti nel varesotto. "Iniziamo dal Nord della provincia - spiega il presidente dell’ente camerale Mauro Vitiello - un percorso che porterà il nostro “Parlamento dell’economia locale“ a diretto contatto con le diverse realtà che, sul territorio, caratterizzano il Sistema Varese". Tra i temi al centro del dibattito di lunedì ci sarà anche un report statistico sul contesto economico dell’area delle Valli del Verbano. Un’area che sta vivendo il carattere positivo della crescita turistica del post-Covid nelle zone lacustri e che vede emergere un certo fermento di imprenditorialità giovanile.

"Il tutto - continua Vitiello - nella consapevolezza che ci sono comparti, quali l’agricolo innovativo, il ricettivo e il commerciale più avanzato, che possono fungere da propulsori di una trasformazione positiva. Specificità territoriali che, come Camera di Commercio, teniamo in filigrana nella definizione delle linee strategiche del programma pluriennale 2023-2028 che stiamo costruendo".

In merito alla seduta luinese del consiglio di Camera di Commercio interviene anche il primo cittadino della località di lago. "Apprezzo questa decisione di Camera di Commercio - sottolinea il sindaco Enrico Bianchi - segno di un interesse fattivo su problematiche e opportunità che caratterizzano questa parte della provincia. Qui ci sono delle ricchezze che, per molto tempo, si sono ritenute marginali rispetto alla prevalenza di un’economia manifatturiera industriale: penso alla bellezza ambientale di un’area incastonata tra Lago Maggiore e vallate prealpine". Un asset importante e su cui è utile ragionare, senza dimenticare però la questione cruciale delle infrastrutture.

"Penso - conclude il sindaco - anche al posizionamento di Luino, strategico nei flussi di collegamento con la Svizzera e il Nord Europa, a condizione di recuperare la centralità del nostro asse ferroviario".