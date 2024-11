Legnano, Cadetti e Giovani: 900 schermidori da tutta Italia al PalaBorsani

Legnano (Milano), 11 novembre 2024 - La città di Legnano si prepara ad accogliere circa 900 giovani schermidori, provenienti da ogni angolo d’Italia e pronti a darsi battaglia al PalaBorsani nel weekend del 16 e 17 novembre. Questo appuntamento, promosso dal Club Scherma Legnano sotto l’egida della Federazione Italiana Scherma, richiama il meglio delle categorie Cadetti e Giovani, con la partecipazione di atleti che hanno già dimostrato il proprio valore nei tornei regionali di qualificazione.

La conferenza stampa di presentazione

La competizione si aprirà alle 8:30 in entrambi i giorni, accompagnata dal solenne inno nazionale, suonato dal vivo da studenti della scuola di musica Paganini. Il presidente del club, Giuseppe Zalum, si dice fiero dell’organizzazione: “Dopo l’esperienza internazionale della Coppa del Mondo femminile, ospitare la prima prova nazionale cadetti e giovani è un grande onore e una responsabilità per noi.”

Sul parquet, tra i partecipanti, vi saranno nomi che già si affacciano al panorama internazionale, insieme a giovani promesse del vivaio legnanese, pronte a misurarsi con i migliori talenti nazionali. La manifestazione, patrocinata anche da Regione Lombardia e dai Comuni di Legnano e Castellanza, rappresenta non solo un evento sportivo di rilievo, ma una vera festa per la città, come sottolinea il sindaco Lorenzo Radice: “Ospitare quasi mille giovani significa portare entusiasmo e favorire un’opportunità unica di confronto e crescita, sia per i partecipanti che per la nostra comunità.”