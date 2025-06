Cade dalla scala e sbatte la testa. Grave operaio

Dramma sul lavoro: operaio cade da una scala e finisce in un fossato, è grave. Un operaio di 68 anni, residente a Dairago, è rimasto vittima di una pericolosa caduta durante l’orario di lavoro, mentre operava all’interno di un’azienda metalmeccanica situata in via Padre Kolbe nella zona industriale di Villa Cortese. L’uomo stava svolgendo delle mansioni all’aperto, quando – per cause ancora da chiarire – ha perso l’equilibrio mentre si trovava su una scala ed è precipitato nel vuoto. La caduta, da un’altezza di circa due metri, si è conclusa tragicamente in un fossato adiacente, dove il 68enne avrebbe urtato con violenza contro una struttura metallica, nello specifico un pesante tubolare di ferro.

L’impatto gli ha causato un trauma cranico e ferite al volto, destando fin da subito enorme preoccupazione tra i colleghi presenti. Subito è scattato l’allarme e in pochi minuti sul posto sono giunti i mezzi di soccorso: un’ambulanza, un’automedica e una pattuglia della Polizia Locale. I sanitari hanno trovato l’uomo cosciente, ma in condizioni critiche. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, l’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, dove è stato affidato alle cure dei medici del pronto soccorso. Le sue condizioni restano gravi. L’area è stata transennata per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine e degli ispettori della sicurezza sul lavoro, che dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sarà fondamentale capire se l’azienda avesse predisposto tutte le misure previste dalle normative in materia di sicurezza e prevenzione, e se l’uso della scala fosse stato autorizzato o effettuato in condizioni di rischio.

Ch.So.