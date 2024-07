Busto Garolfo, violenta lite tra padre e figlio: il genitore finisce all’ospedale

Busto Garolfo (Milano) – Nella serata di mercoledì, 24 luglio, a Busto Garolfo una lite tra padre e figlio si è conclusa con un ricovero in ospedale, ma solo per il padre.

E’ avvenuto intorno alle 21.20 in via Arconate, nei pressi di un noto insediamento commerciale del comune di Busto Garolfo. Il genitore, 57 anni, e il figlio (la cui età non è stata resa nota) hanno iniziato a discutere animatamente, passando rapidamente dalle parole ai fatti. Ad avere la peggio è stato il padre, soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e portato all’ospedale della città del Carroccio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che indagheranno per fare chiarezza sull’accaduto.

Alla base dissapori familiari che sono poi sfociati in violenza gratuita di fronte a diverse persone che hanno quindi chiamato le forze dell’ordine temendo il peggio. Scene da dimenticare alla presenza anche di alcuni minori che hanno assistito allo scontro.