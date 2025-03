Busto Garolfo, autoarticolato in fiamme in via Arconate: colonna di fumo nel cielo

Busto Garolfo (Milano), 27 marzo 2025 - Un autoarticolato ha preso fuoco all’interno di una fabbrica situata in via Arconate a Busto Garolfo nella tarda mattinata di giovedì 27 marzo, generando momenti di apprensione tra i lavoratori e i residenti della zona.

La colonna di fumo visibile da km di distanza a Busto Garolfo

L’incendio, sviluppatosi improvvisamente, ha richiesto l’intervento tempestivo delle squadre di soccorso per evitare che le fiamme potessero propagarsi agli edifici circostanti e ad altri mezzi presenti nell’area industriale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e i Vigili del Fuoco di Legnano, che hanno operato con rapidità per circoscrivere l’incendio e impedire che potesse degenerare ulteriormente. Grazie all’uso di potenti getti d’acqua e schiumogeni, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la zona in breve tempo.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti tra gli operai presenti nello stabilimento al momento dell’incidente. Tuttavia, la densa colonna di fumo nero che si è levata in cielo ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e residenti, che hanno segnalato l’accaduto alle autorità. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento: non si esclude un guasto meccanico al mezzo o un cortocircuito che potrebbe aver innescato le fiamme.

I tecnici e le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e verificare eventuali danni strutturali alla fabbrica o ad altre attrezzature presenti. L’area interessata dall’incendio è stata messa in sicurezza per consentire ulteriori accertamenti e garantire che non vi siano pericoli residui.