Busto Garolfo - Sporcizia, degrado e cavi elettrici volanti. Alcuni cittadini scrivono al sindaco e alla proprietà della zona della Coop per lo stato di assoluto degrado dell'area commerciale, aperta soltanto 16 mesi fa. "E' tutto in abbandono a causa di incuria e cattiva gestione, con la quale ci troviamo quotidianamente a dover convivere - spiegano alcuni cittadini -. Sono trascorsi 16 mesi dall’apertura della nuova Coop di Busto Garolfo e mi piacerebbe invitare le autorità a fare un sopralluogo per verificare, di persona lo stato di incuria assoluta. Ho visto che andare personalmente a parlare con gli uffici Coop della sede di Busto non è servito a nulla, quindi ci rivolgiamo al sindaco. Di chi è il compito di tenere pulito ma soprattutto in sicurezza l’area? Sindaca, possibile che nessuno dei suoi organi possa intervenire a fare in modo, che gli spazi concessi siano manutenuti in ordine e ripeto, in sicurezza?".

Secondo i cittadini lo stato di abbandono è palese: "Si limitano a pulire la parte anteriore, ma il retro? Ci sono sacchi abbandonati da mesi attorno all’area e fanno finta di nulla. Siamo esasperati dagli schiamazzi, dal sudiciume, dalle auto che sfrecciano in area dove vi è un continuo passaggio. Sindaca,ma cosa servono due dissuasori uno attaccato all’altro e non mettere in sicurezza l’incrocio?".Problema anche per il nuovo bike park, non ancora terminato ma di libero accesso per decine e decine di ragazzi: "I ragazzi entrano e ci salgono, ma se succede qualcosa?".