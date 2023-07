Busto Garolfo, Corbetta e Santo Stefano senza luce: cosa è successo e quali vie sono ancora al buio

Corbetta – Uno degli effetti collaterali dei forti temporali di lunedì notte è senz’altro l’interruzione della corrente elettrica in alcuni Comuni del Magentino e del Legnanese. Gli alberi caduti a causa del vento, infatti, non hanno solo danneggiato le auto e gli edifici ma hanno anche reciso i cavi della corrente, creando disagi enormi ai residenti delle zone colpite.

Tra i Comuni rimasti per più ore senza energia ci sono Santo Stefano Ticino, dove per fortuna i danni erano tutto sommato limitati e il ripristino è avvenuto in poche ore, e Corbetta, dove nonostante l’impegno dell’Amministrazione e della Protezione civile alcuni quartieri sono rimasti senza corrente anche per 36 ore.

La corrente è stata poi ripristinata nel tardo pomeriggio di ieri al quartiere Cascina Preloreto – dove i residenti sono rimasti per un giorno e mezzo con acqua fredda e con condizionatori, frigoriferi e fornelli a induzione spenti – e lo stesso è successivamente avvenuto nelle zone periferiche ancora isolate.

"I danni sono stati parecchi – ha commentato il sindaco Marco Ballarini – e ci siamo mossi subito anche come cittadini per dare tutto il supporto necessario ai Vigili del Fuoco e ai fornitori di energia perché la situazione tornasse alla normalità nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, il parco di Corbetta resta chiuso perché stiamo facendo accertamenti sugli alberi e capire se possono costituire un pericolo".

E a Busto Garolfo sono ancora senza energia elettrica i residenti di via Fabio Filzi, dopo che un grosso albero situato all’interno di un giardino privato, a causa del forte nubifragio di lunedì, era precipitato a terra tranciando i cavi dell’alta tensione e lasciando senza luce tutto l’isolato.

Ieri pomeriggio i tecnici Enel hanno effettuato un sopralluogo per riallacciare la rete, senza però poter procedere alla rimozione del grosso albero al centro di una disputa tra la proprietà e l’Amministrazione comunale in merito a chi dovrà occuparsi della rimozione. Introvabili generatori e gruppi elettrogeni industriali, per gli abitanti di via Fabio Filzi potrebbe essere un’altra notte a lume di candela mentre la viabilità rimane interrotta.