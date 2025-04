Brutta sorpresa al Parco Castello. Trovato morto il “celebre” gallo Frank

Frank, il celebre gallo del Parco Castello di Legnano, è stato trovato morto. La scoperta è avvenuta nei pressi del laghetto, in uno dei luoghi più amati e frequentati dell’area verde cittadina. Frank, da otto anni presenza costante e benvoluta del parco, era diventato una mascotte, soprattutto per i più piccoli che spesso lo chiamavano per nome. La sua scomparsa ha lasciato un velo di tristezza e una scia di interrogativi. Fino alla sera precedente era stato visto in piena salute, e proprio questo rende ancora più misteriosa la sua morte. L’ipotesi più accreditata, ma ancora da verificare, è quella di un attacco involontario da parte di un cane lasciato libero nel parco. Frank, con la sua presenza curiosa e pacifica, aveva conquistato i cuori dei frequentatori del parco, diventando una sorta di compagno di passeggiate. Ch.So.