Botte alla moglie Arrestato 48enne

Arrestato un marito violento, un uomo di 48 anni, residente nella zona, accusato di maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Ancora una drammatica vicenda di violenze domestiche interrotte dall’intervento dei carabinieri. Sei giorni, un lasso di tempo brevissimo durante il quale i militari della Stazione di Gallarate, coordinati dal pubblico ministero di Busto Arsizio Carlo Alberto Lafiandra, grazie a una certosina attività investigativa hanno acquisito un corposo quadro indiziario su gravi e reiterati maltrattamenti commessi dal quarantottenne che hanno portato all’emissione dell’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere. Un inferno quello vissuto dalla donna che ha trovato il coraggio di denunciare la sua situazione. La vittima, oltre a subire pestaggi e maltrattamenti fisici tra le mura domestiche, era costretta a filmare le mansioni svolte sul posto di lavoro o addirittura a documentare in diretta lo svolgimento della sua giornata fuori casa al marito, che restava ad ascoltare dall’altro capo del telefono. Per l’uomo, che vessava la moglie anche davanti ai figli, sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio, dove verrà sottoposto a interrogatorio di garanzia. R.F.