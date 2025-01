Borse di studio, attestati e copia della Costituzione ai 36 ragazzi a pieni voti

Si è svolta l’altro pomeriggio la cerimonia di consegna delle borse di studio ai 36 ragazzi cerresi che hanno concluso con risultati eccellenti la scuola secondaria di primo grado nell’ultimo anno scolastico. Ai ragazzi premiati quest’anno, oltre all’attestato di merito in ricordo del risultato conseguito, è stata consegnata una copia della Costituzione Italiana, accompagnata dallo Statuto della Regione, simbolo del valore della formazione come diritto fondamentale e strumento di crescita personale e collettiva. Nel suo intervento, l’assessore Daniel Dibisceglie ha sottolineato l’importanza dell’istruzione come pilastro della società "su cui si fonda la nostra società e, come ci ricorda la Costituzione Italiana all’articolo 34, è un diritto e un dovere che ci unisce come cittadini. Con la consegna di queste 36 borse di studio, celebriamo il significato più autentico di queste parole, riconoscendo il talento e l’impegno di questi ragazzi come motore per un futuro migliore". Tutta l’amministrazione comunale, presente alla cerimonia, ha espresso il proprio orgoglio per il risultato raggiunto dai ragazzi e ha sottolineato il valore del sostegno delle famiglie e degli insegnanti, definendo la scuola e la famiglia come i luoghi fondamentali per la formazione dei cittadini di domani. La cerimonia si è conclusa con la classica fotografia di gruppo dei ragazzi premiati e quindi con un altro bellissimo momento che ha visto i vari professori presenti riabbracciare i propri alunni.

Ch.S.