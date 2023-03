Bollette dell’acqua salite alle stelle Arriva l’esposto

Continuano senza sosta le proteste dei saronnesi contro gli aumenti delle bollette dell’acqua legate all’introduzione della tariffa unica da parte di Alfa che gestisce la rete idrica saronnese dal gennaio scorso. Ogni giorno sono decine le persone in code allo sportello di Alfa allestito nella sede di Saronno Servizi, che chiedono delucidazioni sui costi ma anche lamentano bollette raddoppiate o respinte dagli istituti di credito. Problemi anche per i commercianti soprattutto quelli con attività con più alto consumo di acqua. A dar voce concretamente alla protesta Sergio Giannoni, ex candidato sindaco e consigliere comunale, che ha presentato un esposto ai carabinieri della stazione di via Manzoni.

L’atto ufficiale lunedì mattina dopo l’incontro, annunciato la scorsa settimana, con il sindaco Augusto Airoldi. "Il primo cittadino mi ha fornito il verbale della riunione dei sindaci che ha deliberato l’aumento delle tariffe spiegando che era assente perchè contrario – evidenzia Giannoni –. Una risposta che ovviamente non può essere soddisfacente per un cittadino. Il suo compito, per cui è stato eletto e viene pagato dai saronnesi, è quello di rappresentarne gli interessi". In ogni caso Giannoni, bollette alla mano, si è presentato dai carabinieri per presentare un esposto contro gli aumenti applicati da Alfa contestando non solo l’incremento in sé ma anche la lettura con cifre diverse riportate sulla bolletta e sul contatore. Problemi, proteste e lamentele si sono registrati anche negli altri comuni del Saronnese da Uboldo ad Origgio.