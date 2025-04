Bicipolitana, pronta la segnaletica. Si parte subito dalle linee 1 e 3

Milano ha le sue linee di metropolitana, con la grafica coordinata e le fermate ben evidenziate. Legnano, nel suo piccolo, ha la Bicipolitana, meno “impegnativa” ma anch’essa caratterizzata da una segnaletica coordinata e da fermate o punti di riferimento segnalati su tutti i percorsi. Guarda proprio a quello della Metropolitana milanese, infatti, identificato come un modello per semplicità, chiarezza, funzionalità, il progetto grafico scelto per la rete dei percorsi dedicati alle biciclette in città e che proprio in questi giorni inizia a trovare compimento sulla Linea 1 che si dirama dall’ospedale nuovo.

"Fino a oggi abbiamo creato quei collegamenti fra gli spezzoni di ciclabili esistenti indispensabili per dare vita a una vera rete percorribile – ha spiegato Marco Bianchi, assessore alla Mobilità -; adesso ci apprestiamo a finalizzare questo lavoro con la posa della segnaletica verticale specifica della Bicipolitana di Legnano lungo le linee 1 e 3, ossia quelle il cui livello di realizzazione è più avanzato. Dare una riconoscibilità immediata all’infrastruttura ne faciliterà la fruizione e ne invoglierà l’utilizzo, ma contribuirà anche a creare un’immagine unitaria a realizzazioni che temporalmente sono avvenute a distanza di anni". Le segnaletica verticale è caratterizzata dal logo con le iniziali LB (Legnano Bicipolitana), il pittogramma di un ciclista (con colori invertiti per i capolinea e le tappe dei percorsi) e i colori che caratterizzano le linee (nei casi specifici il rosso per la linea 1 Ospedale nuovo – Rescaldina, e il giallo per la linea 3 Ospedale nuovo – Saronnese).

I pali segnaletici saranno posizionati a ogni “nodo” o nelle fermate principali della linea, indicando, oltre al logo, le direzioni (nell’ambito della stessa linea e/o le intersezioni con altre linee), gli eventuali luoghi di interesse (contrassegnati dal colore blu scuro) e la schematizzazione del tracciato con l’indicazione delle varie tappe della direzione di marcia. Nel sistema della segnaletica della Bicipolitana rientra anche la cartellonistica posta nelle immediate vicinanze dei luoghi di interesse, dove sono sintetizzate le informazioni storico-architettoniche che riguardano il sito.

Oltre alla segnaletica verticale, lungo i percorsi delle linee della Bicipolitana sono stati distribuiti alcuni portabici (due tipi di modelli) nelle postazioni di sosta. Il progetto prevede anche ricarica per le biciclette a pedalata assistita e una colonnina di manutenzione delle biciclette nella velostazione che si sta realizzando nell’ex scalo merci della stazione ferroviaria, fulcro di tutto il sistema.