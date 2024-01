Bernardini lascia l’incarico di direttore

Anna Bernardini ha lasciato l’incarico di direttore di Villa e Collezione Panza a Varese. La collaborazione con il Fai si è conclusa il 19 gennaio ed è lo stesso Fondo per l’Ambiente Italiano a diffondere la notizia. "Il Fai e la famiglia Panza – si legge in una nota del Fondo per l’ambiente italiano – sono profondamente grati alla dottoressa Bernardini per l’importante lavoro svolto con serietà ed entusiasmo in questi anni a Villa Panza teso a rafforzare, nel pieno rispetto dello spirito del donatore Giuseppe Panza di Biumo, notorietà e reputazione della collezione grazie alle numerose iniziative e importanti mostre temporanee da lei progettate e curate".

Ultima in ordine di tempo “Passageway“, la personale dedicata all’artista tedesco Wolfang Laib, inaugurata a ottobre 2023 nella Villa di Biumo e visitabile fino al 25 febbraio. Le opere sono realizzate con materiali organici e inorganici come cera d’api, polline, riso, pietra, carta e ottone.

"Il presidente Marco Magnifico, la Direzione generale, tutti i colleghi, i collaboratori e lo staff di Villa Panza – continua il Fai – ringraziano la dottoressa Bernardini per gli oltre 15 anni di felice, piena e intensa collaborazione, e le formulano i migliori auguri per i suoi nuovi e futuri impegni professionali". Anna Bernardini, storica dell’arte laureata alla Statale di Milano, era arrivata a Villa Panza nel 2006 dopo aver ricoperto l’incarico di conservatore e direttore dei Musei Civici di Varese.

