Basket da leggenda I giovani a Varese scrivono il futuro della pallacanestro

di Lorenzo Crespi

Quarantaduesima edizione per il Trofeo Garbosi, trentunesima per il "Giovani Leggende". Bastano questi due numeri per capire la dimensione di tradizione e storia che si nasconde dietro i due grandi appuntamenti della pallacanestro giovanile a Varese. Due eventi che da sempre animano il periodo pasquale, facendo di Varese una "basket city" che non ha eguali a livello nazionale. Nessun’altra città italiana può vantarsi di saper accogliere in contemporanea atleti dall’under 12 fino all’under 17 delle migliori squadre italiane e straniere. Ma di numeri ce ne sono tantissimi altri dietro il successo di questi due appuntamenti, a partire dal più storico, il Trofeo Garbosi. Dal 1979 ad oggi ha portato a Varese qualcosa come 35mila ragazzi, 4.100 allenatori e 4.500 dirigenti, per un totale di 3.340 partite disputate. Per l’edizione 2023, che prende il via venerdì 7 aprile, saranno 900 gli atleti impegnati sul parquet, per le categorie under 14, under 13 ed esordienti; 58 le squadre, di cui 6 straniere (da Francia, Svizzera e Israele). Ben 114 le partite in programma fino alla giornata conclusiva di Pasquetta.

"Per la prima volta – ha annunciato l’ideatore e organizzatore Paolo Vittori – due squadre di diversamente abili giocheranno contro i normodotati". Quindi un fuoriprogramma: in sede di presentazione dell’evento ha voluto consegnare alle suore di via Luini un assegno di 2000 euro, a favore della mensa che ogni sera accoglie tra le 150 e le 180 persone indigenti. Parte invece già oggi il "Giovani Leggende", torneo internazionale under 17. Oltre alle migliori squadre italiane sono al via tre team stranieri: dalla Germania Ehingen Urspring e Bayern Monaco; dagli Usa il Team Ohio, che ha all’attivo parecchie partecipazioni e vittorie, e che nell’edizione 2000 schierò anche un allora sconosciuto quindicenne di nome LeBron James. Saranno 192 i giocatori impegnati per un totale di 16 squadre. Le finali si terranno lunedì. Ad organizzare il torneo sono Asd Bugs Malnate e il Basket Siamo Noi, rappresentate dai rispettivi presidenti Fabio Giani e Umberto Argieri. Per Varese e dintorni (le gare toccano tutta la provincia) sarà una festa di sport e amicizia con un importante indotto: tra atleti, staff e accompagnatori sono attese alcune migliaia di persone.