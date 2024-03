Barriere architettoniche. Da maggio si abbattono

Approvato dalla giunta guidata dal sindaco Stefano Bellaria il progetto definitivo per gli interventi di asfaltature, abbattimenti barriere architettoniche e marciapiedi (la spesa è di 400mila euro) che verranno realizzati nel corso del 2024 a Somma Lombardo. "Si parte a maggio" annuncia l’assessore Edoardo Piantanida Chiesa (Lavori Pubblici) e continua "Stiamo valutando di aggiungere anche ulteriori tratti ,oltre a quelli previsti, fra i più trafficati in città". Nella relazione tecnica sono indicati gli interventi che riguardano la sistemazione dei manti stradali, attraverso la fresatura e l’asfaltatura con tappeto d’usura dello spessore medio di 5 centimetri. Nel dettaglio in via Milano, nel tratto fra le vie Briante e Broggi, è prevista la realizzazione di un camminamento in porfido mentre nelle vie Cabagaggio e Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è previsto il rifacimento dei marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche.

Attesi anche i lavori lungo via Giusti, l’importante strada di collegamento verso Malpensa, un progetto che prevede l’ampliamento del sedime stradale, due rotonde, la pista ciclabile e altri interventi per migliorare la sicurezza. L’opera, compresa nel Masterplan di Malpensa, non è di competenza comunale ma l’amministrazione guidata dal sindaco Bellaria non ha mancato di sollecitare Sea a procedere nella realizzazione del progetto. Il gestore aeroportuale ha concluso uno studio approfondito che ora deve essere approvato da Anas.R.Va.