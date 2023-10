Bareggio, 56enne trovato morto in casa: il giallo delle tumefazioni al volto

Bareggio (Milano), 30 ottobre 2023 – Lo hanno trovato senza vita nella sua abitazione di Bareggio. Morto da diversi giorni, forse da una settimana. A cercarlo disperatamente erano i figli che l’altro giorno hanno chiamato il 112.

Soltanto l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di entrare nell’appartamento di un 56enne, al terzo piano delle palazzine comunali di piazza Cavour. Di lui non si avevano notizie da giorni e i figli si erano messi immediatamente in allarme. Hanno provato a contattarlo, lo hanno cercato nei posti che frequentava. Quando è stato rinvenuto ormai era troppo tardi. I vigili del fuoco lo hanno ritrovato senza vita. Presentava delle tumefazioni al volto, ma è impossibile sapere a cosa fossero dovute. L’ipotesi prevalente è che il 56enne sia stato sorpreso da un malore improvviso. I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e della locale stazione giunti sul posto non vogliono tralasciare alcun particolare e hanno chiesto l’intervento del reparto di investigazioni scientifiche (Ris) rimasto sul posto per diverse ore al fine di raccogliere tutti gli elementi per ricostruire l’accaduto.