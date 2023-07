Bareggio, Fiona Saddi all'esame di terza media con l'abito tradizionale sardo

Bareggio, 10 luglio 2023 - Fiona Saddi, nipote del presidente dell’associazione culturale sarda Amedeo Nazzari di Bareggio e Cornaredo Franco Saddi, ha sostenuto l'esame di terza media all'Istituto comprensivo Perlasca di Bareggio con l'abito tradizionale sardo. Fiona vive a Bareggio, in provincia di Milano, e ha voluto stupire i suoi professori indossando qualcosa di unico. In famiglia nessuno sapeva nulla, ma lei aveva organizzato già tutto con la complicità della nonna e di un’amica di famiglia.

Il nonno Franco Saddi, originario di Pirri, e la nonna Rosa Orbai, di Pula si sono conosciuti in Lombardia. Hanno avuto tre figli e tra questi Ivano, padre di Fiona. La mamma Teresa è invece per metà abruzzese e per metà inglese. Ma tutta la famiglia è coinvolta nelle attività dell’associazione culturale sarda “Amedeo Nazzari” di Bareggio e Cornaredo. Così nonno Franco: "La scelta di portare all’esame la Sardegna, la sua cultura e storia e di presentarsi con gli abiti tradizionali è stata di Fiona. Ha dimostrato così l’attaccamento alle sue origini e tradizioni. Poi, a cose fatte, ci ha informato e ha voluto che noi nonni assistessimo al suo esame: è stata una sorpresa per tutti".