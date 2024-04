Bareggio cambia volto. Area dell’ex cartiera: via al piano di recupero

La giunta guidata dal sindaco Linda Colombo ha adottato il piano attuativo per la rigenerazione dell’area dell’ex cartiera, che occupa gran parte del centro del paese. "Un momento storico, che tutti coloro che hanno davvero a cuore il bene di Bareggio attendevano da decenni", ha commentato lo stesso primo cittadino dopo il voto unanime della Giunta.

"Quello che abbiamo compiuto è un passo decisivo per restituire finalmente quest’area, diventata una bomba ecologica in centro paese, ai cittadini di Bareggio dopo almeno quarant’anni di parole e promesse mai mantenute", ha aggiunto il sindaco Linda Colombo. Da alcuni mesi grazie a risorse del Pnrr sono già iniziati i lavori nel comparto del bocciodromo e degli ex magazzini comunali, già bonificati e demoliti. Ora, con questa approvazione, si avvierà il recupero completo dell’area. Il Piano attuativo, come si legge nella convenzione col privato, prevede la realizzazione di due edifici residenziali e relative opere di urbanizzazione consistenti in una nuova piazza pubblica oltre a spazi a verde e a parcheggi. Inoltre, sorgerà un edificio pubblico polivalente per attività sociali e ricreative per il quale verrà avviato un concorso di progettazione per coinvolgere i cittadini e avere una struttura che sia il più possibile innovativa.

A seguire, una volta conclusi gli interventi nell’area ex cartiera, partiranno i lavori per le opere di urbanizzazione e per due edifici residenziali in via Primo Maggio. "Questa delibera – dice il sindaco Colombo – arriva al termine di un lunghissimo lavoro in sinergia con la parte privata cominciato subito dopo l’approvazione del Pgt e durato più di tre anni. Dare un nuovo volto al centro storico di Bareggio attraverso il recupero delle aree dismesse è sempre stato uno dei nostri obiettivi e l’adozione di questa delibera rappresenta un passo importantissimo perché ci consente di proseguire l’iter di riconversione già partito con la Sapla e la prima parte dell’area ex Cartiera. Spero che questo percorso virtuoso possa continuare anche nei prossimi anni con proficue collaborazioni con i proprietari delle altre aree dismesse presenti sul territorio comunale per continuare a dare un volto nuovo a Bareggio".