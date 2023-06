Bar Alberto da Giussano" di Legnano chiuso per 10 giorni, Blitz della Polizia, trovati irregolari e droga"

LEGNANO

Giù la saracinesca per dieci giorni, perché le "cattive frequentazioni" e alcuni episodi culminati lo scorso mese di maggio con un blitz degli agenti di polizia - che avevano trovato cittadini irregolari e sostanze stupefacenti nascoste in bagno - non hanno lasciato spazio a dubbi: Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi (foto), ha decretato la sospensione per dieci giorni della licenza del "Bar Alberto da Giussano" di via Venegoni 47. Il provvedimento di sospensione è stato notificato due giorni fa dagli agenti del commissariato di Legnano: tra aprile e maggio il locale è risultato essere frequentato da numerosi avventori con precedenti penali e di polizia, dediti anche al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, lo scorso maggio, all’interno del cortile del bar gli agenti avevano riscontrato la presenza di sette avventori, irregolari e con precedenti in materia di immigrazione. All’interno del bagno esterno anche una mannaia sporca di droga. P.G.