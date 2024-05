Bandiera europea da record. Realizzata dagli studenti Enaip seconda al mondo per grandezza

Hanno realizzato un’enorme bandiera europea, 20 metri per 30 metri. Una vera e propria impresa, perché il vessillo è il secondo più grande al mondo, quindi l’hanno srotolato, protagonista del flash mob, gli studenti dei centri Enaip di Busto Arsizio e Varese, iniziativa promossa in collaborazione con Acli Lombardia. La mattinata di venerdì 24 maggio è stata dedicata proprio alle tematiche europee nell’ambito di un evento inserito in una serie di tappe formative, informative e dimostrative organizzate in tutta la Regione e nei Centri di Formazione Professionale di Enaip Lombardia, mirate a sensibilizzare i più giovani sul tema.

Daniele Buonomo e Simone Zambelli, rispettivamente antropologo e assistente sociale, entrambi formatori Acli, hanno guidato gli studenti e le studentesse di Enaip in un percorso che ha esplorato la storia dell’Unione Europea, il funzionamento delle sue istituzioni e i benefici che la dimensione comunitaria apporta alla vita e alle aspirazioni dei giovani. Oltre alle lezioni teoriche, gli studenti hanno potuto partecipare a un’attività ludica che ha affrontato tematiche legate alla loro quotidianità, incoraggiandoli al dibattito e alla riflessione.

A conclusione degli interventi, i giovani insieme ai loro docenti hanno srotolato un’enorme bandiera europea di 20×30 metri, la seconda più grande al mondo. Il flashmob si è tenuto sia a Busto Arsizio sia a Varese. Un gesto che vuole sottolineare l’importanza di sentirsi parte di un progetto comune che valorizza la diversità e promuove la pace e la cooperazione tra i popoli.

