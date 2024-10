Ricordate i banchi a rotelle? Dalle scuole finiscono alle associazioni: il caso di Legnano

C’è chi li ha accumulati in qualche scantinato dell’istituto e ancora non sa cosa farsene e chi li guarda con ben poca nostalgia ogni volta che li incrocia con lo sguardo, abbandonati in un angolo di qualche aula: c’è, infine, chi ha deciso di dare una nuova vita a quello che è stato un simbolo ben poco positivo di un periodo altrettanto sofferto. I famigerati “banchi a rotelle“ - in questo caso quelli dei liceo Galilei di Legnano - che hanno avuto il loro momento di gloria durante la pandemia, troveranno infatti nuova vita nelle sedi delle associazioni del territorio, dove verranno riassegnate grazie a un intervento tradotto in pratica dai Rotary Castellanza e un accordo di comodato d’uso.

Il Liceo Galilei di Legnano, in collaborazione con il Rotary Castellanza e l’associazione Liceali Sempre, ha infatti lanciato un progetto che ha permesso di riutilizzare i banchi a rotelle, originariamente acquistati su decisione del ministro Lucia Azzolina in periodo di pandemia, costati allora allo Stato italiano circa 150 euro l’uno e rimasti poi praticamente inutilizzati. L’iniziativa si inserisce in un contesto di economia sostenibile, mirando a dare nuova vita agli strumenti scolastici e aveva coinciso, in una fase precedente, con un invio di altro materiale in Guinea Bissau: allora si era trattato di scrivanie dell’ex laboratorio di informatica e di alcune lavagne.

“Con piacere abbiamo accolto l’invito a dare nuova vita a banchi e lavagne - ha commentato la dirigente scolastica del liceo, Monica Fugato - in un’ottica di sussidiarietà e di economia sostenibile. Legami educativi di comunità importanti da diffondere anche tra i più giovani”. “Sempre disponibile a collaborare con le scuole per sostenere iniziative a favore della collettività – ha aggiunto Ornella Ferrario a nome del Rotary Club Castellanza e dell’associazione Liceali Sempre -, con un sottofondo educativo volto a promuovere azioni che contrastino lo spreco e possano intervenire sulle necessità altrui. Abbiamo favorito l’invio di materiale in Guinea Bissau e adesso, anche l’assegnazione di oltre 100 banchi a rotelle altrimenti inutilizzati e il nostro impegno continuerà”.

A occuparsi del trasferimento dal Liceo di viale Gorizia ad altre sede di un centinaio di banchi a rotelle sono stati in prima persona, i soci del Rotary Castellanza, che la scorsa settimana si sono rimboccati le maniche.