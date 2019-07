Castano Primo (Milano), 19 luglio 2019 - Chiedeva con insistenza soldi ai passanti nella zona della chiesa di San Zenone, dove ci sono uffici, negozi e bar frequentati da molte persone. Al suo fianco c’era una donna, probabilmente la madre, che assisteva alla scena senza intervenire, comunque consapevole di quanto stava facendo il ragazzino. Alcuni passanti, dopo aver notato la scena, hanno allertato il comando di polizia locale che ha mandato prontamente sul posto due agenti. Al loro arrivo il ragazzino stava ancora chiedendo soldi ai passanti. Il minorenne e la donna sono stati portati al Comando per le operazioni di riconoscimento. La donna denunciata per riduzione o mantenimento in stato di schiavitù. Le è però stato riaffidato il ragazzino. Quando si è ripresentata per riprenderlo, era accompagnata da due uomini a bordo di una vettura, parcheggiata sul lato opposto della piazza.

È bastato verificare immediatamente la targa per accorgersi che la vettura era senza assicurazione e che aveva una targa "prova" non esposta in maniera regolare. Uno degli uomini a bordo è risultato pregiudicato. Avendo avuto riscontro che la stessa auto aveva accompagnato ancora la donna e il bambino anche nei giorni precedenti in città, è stata inoltrata al Questore la richiesta che, nei confronti delle tre persone adulte, tutte rumene, venga emesso il divieto di permanenza a Castano.