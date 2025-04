Baby Pit Stop in municipio. Dedicato a Gregorio Palma

Inaugurato il Baby Pit Stop in municipio. Il punto, voluto dall’Amministrazione del sindaco Giovanni Montano, fa parte della rete omonima promossa da Ats Insubria con Unicef Italia. Il progetto s’inserisce nell’innovativa iniziativa che, nel rispetto delle politiche per la famiglia, promuove l’allestimento di luoghi pubblici da destinare all’allattamento. La nuova struttura, nella Sala Polifunzionale al pianoterra, offre alle neomamme una poltrona comoda, un fasciatoio e uno spazio gioco attrezzato, un ambiente accogliente analogo allo spazio allestito nella Biblioteca comunale. Durante la cerimonia l’Amministrazione ha espresso gratitudine verso tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Il Baby Pit Stop, presidio ufficiale Unicef, è dedicato alla memoria di Gregorio Palma ("Un bambino speciale") e a "tutti i bambini che ogni giorno affrontano sfide più grandi di loro, senza paura, sempre col sorriso". Commossa e grata per la dedica la famiglia Palma e la dipendente comunale Martina, madre di Gregorio.