"Azzerate il pedaggio sulla Pedemontana"

"Azzeramento del pedaggio sulla Tangenziale di Pedemontana e nuovo svincolo di Gazzada per eliminare le code verso il lago di Varese e l’autostrada: su questi obiettivi le istituzioni devono far fronte unico, a partire da Provincia e Comuni interessati". Così si è espresso Giuseppe Licata, consigliere regionale di Italia Viva, al termine dell’incontro che ha promosso a Villa Recalcati con il presidente della Provincia di Varese Magrini e i sindaci Mazzucchelli (Morazzone), Trevisan (Gazzada Schianno) e Runchina (Lozza). "La Tangenziale Pedemontana di Varese – continua Licata – è di fatto un’incompiuta, non essendo stati realizzati né il secondo lotto fino in Svizzera, né lo svincolo di Gazzada con l’innesto diretto sull’A8. Il pedaggio salatissimo, il più caro d’Italia, la rende poco utilizzata, lasciando congestionate di auto le strade limitrofe".

ll consigliere varesino, già sindaco di Lozza, presenterà in consiglio regionale un ordine del giorno per chiedere alla Regione e alla società Pedemontana un nuovo progetto dello svincolo di Gazzada, rispetto a quello approvato nel 2018 troppo impattante e costoso. L.C.