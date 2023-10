Avanza l’iter del nuovo teatro

La giunta di Regione Lombardia ha dato il via libera all’atto integrativo all’accordo di programma per la realizzazione del nuovo teatro di Varese che sostituirà la tensostruttura dell’Apollonio di piazza Repubblica. Un passaggio che, ha detto il presidente Attilio Fontana, "definisce i tempi del progetto che vede in campo Regione, Provincia e Comune di Varese. Da parte nostra confermiamo l’impegno economico e siamo pronti, in base all’avanzamento lavori, a destinare la seconda rata di 4 milioni per il progetto che sarà un fiore all’occhiello per Varese". E Regione conferma l’impegno di oltre 29 milioni. L.C.