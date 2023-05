Autocarro pirata urta furgone e si dilegua Sos dei passanti ai vigili

Autocarro urta un furgone in sosta danneggiando fiancata e specchietto. Può capitare ma l’aspetto che rende insolito l’incidente è il fatto che il conducente dell’autocarro abbia ingranato la marcia e si sia dileguato. Probabilmente pensava di farla franca senza dover rifondere i danni. Sul posto però c’erano, è successo lunedì pomeriggio, tre saronnesi che vedendo l’accaduto hanno avuto la prontezza di riflessi di chiamare la polizia locale ma soprattutto di segnarsi il numero di targa. In pochi minuti gli agenti sono risaliti al mezzo e al conducente che sarà chiamato a rifondere i danni del furgone Fiat Fiorini regolarmente in sosta negli stalli di via Don Griffanti.