Cerro Maggiore, in autocon 18 confezioni di anestetico “proibito”: denunciato

Cerro Maggiore (Milano) - Era in possesso di diciotto confezioni di anestetico per uso odontoiatrico, non di libera vendita, e non ha saputo spiegarne la provenienza: i carabinieri lo hanno denunciato per ricettazione.

Al centro dell’episodio c’è un soggetto di nazionalità italiana, residente a Legnano, che è incappato in un controllo dei carabinieri a Cerro Maggiore. Quando i militari, dopo averlo fermato per una normale verifica mentre il 63enne stava procedendo a bordo della sua auto, hanno notato i prodotti che l’uomo stata trasportando, ne hanno chiesto la provenienza e il motivo del possesso.

L’uomo non ha saputo dare alcuna spiegazione, tanto più che i medicinali in questione non sono da considerare come prodotti di libera vendita. Le 18 confezioni dell’anestetico sono state dunque sequestrate e l’uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione.