Legnano, studentessa simula un attacco hacker e si aggiudica il titolo di Cyber queen: “Ero l’unica ragazza e ho vinto”

Legnano (Milano) – La prova consisteva nel simulare un attacco informatico, mettendosi nel ruolo di un hacker per trovare, nel minor tempo possibile, le nove chiavi nascoste in un sito appositamente predisposto per la gara: Francesca, unica ragazza in gara nella sua categoria, ci è riuscita per prima e si è portata a casa il primo posto e il titolo di Cyber Queen. Lunedì 10 febbraio Francesca Villa Castro, studentessa della classe 5^F a indirizzo Informatica dell’ISIS Bernocchi di Legnano, ha infatti conquistato la vittoria nella sfida nell’ambito della Cyber Security all’IT Academy Day 2025, la giornata di challenge a tema tecnologico organizzata dalla Junior IT Academy dell’azienda Cisco, al Centro Congressi NH di Assago.

“È stata un grande soddisfazione – ha raccontato Francesca alla fine della prova –. Ero l’unica ragazza a gareggiare in quella sfida, e sono arrivata prima! È già qualche anno che mi interessa la Cyber Security, ma ho sempre percepito la convinzione che si tratti di un settore “da uomini”. La mia vittoria dimostra che anche le ragazze hanno tutte le carte per avere successo in questo campo”. Va detto che in occasione della stessa manifestazione anche nella challenge di Networking ha infine vinto una donna, anche se le ragazze al via della prova erano circa il 10%”.

“L’esperienza all’IT Academy Day mi ha entusiasmata, mi ha aiutata a capire la strada che voglio percorrere. In classe non sono una delle più brave, ma queste occasioni offerte dalla scuola permettono di mettersi in gioco in contesti diversi – continua Francesca –. Un domani mi piacerebbe occuparmi di analisi degli attacchi informatici: mi sto informando su corsi post diploma relativi alla cyber security, anche presso l’Academy, per vedere cosa offrono”.

“Complimenti vivissimi alla nostra studentessa, sia per la vittoria conseguita, sia per la determinazione con cui sta costruendo la sua strada – ha commentato così il risultato la Dirigente, Elena Maria D’Ambrosio, che ha condiviso la soddisfazione con i docenti Roberto Albé e Riccardo Andronaco, che hanno accompagnato gli studenti durante questa esperienza –. Speriamo che il suo caso possa essere un esempio, per tante altre ragazze, di come non esistano barriere di genere quando si tratta di decidere del proprio percorso formativo e professionale. Quel che conta sono volontà, impegno e passione”.