Asd Ternatese calcio benefica. Il trofeo della Befana fa centro

Sport e solidarietà, due valori che fanno parte della storia della Asd Ternatese calcio, la conferma nell’importante risultato ottenuto con il Trofeo della Befana che si è concluso il 6 gennaio, festa dell’Epifania. I numeri: 327 bambini coinvolti, nati nel 2014 e 2015, 30 società calcistiche del territorio iscritte, oltre 400 spettatori che hanno applaudito i piccoli calciatori nelle sfide giocate a Ternate e a Varano Borghi, e sostenuto l’iniziativa benefica, promossa con il torneo, raccogliere fondi per l’acquisto di 70 copertine speciali per il reparto pediatrico dell’Ospedale Del Ponte di Varese, obiettivo raggiunto. Lo sport e la solidarietà più forti dei malviventi che senza alcuni rispetto per lo scopo solidale della manifestazione, hanno all’avvio del torneo, prima rubato merendine e bibite per un valore di 600 euro e poi tentato un furto nella notte tra il 27 dicembre e il 28 dicembre, a caccia dell’incasso della prima giornata. Colpo sventato dalla presenza nella palestra di Varano Borghi dove i ladri avevano tentato di entrare, dei vertici della società calcistica ternatese, il presidente Giuseppe Bognolo e il vice Donato Lacerenza che notati movimenti sospetti avevano deciso di fermarsi a vigilare. Superate amarezza e indignazione per i due episodi, il torneo calcistico è entrato nel vivo con i piccoli calciatori veri protagonisti sul campo. Il giorno dell’Epifania, la finale e la premiazione delle squadre vincitrici, nella categoria nati nel 2014 il Cantello Belfortese, per la categoria 2015 il Bosto Calcio. "E’ stata una grande festa per tutti - commenta il vicepresidente della Ternatese Lacerenza - per le società che svolgono un importante ruolo nell’educare allo sport i giovanissimi, allontanandoli dagli schermi di computer e smartphone, per i piccoli calciatori, per le famiglie e una grande soddisfazione per noi organizzatori, abbiamo raggiunto il nostro doppio obiettivo, sportivo, con la partecipazione dei bambini e benefico, i fondi che abbiamo consegnato all’associazione Il Ponte del Sorriso, destinati all’acquisto di 70 copertine speciali per il reparto pediatrico". Al termine del Trofeo una sorpresa per la Ternatese, il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli ha consegnato alla società calcistica la Civica Benemerenza.