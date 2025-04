Arriva il progetto X Factory. Darà una mano ai giovani a costituire un’associazione

Accompagnare i giovani a costituirsi in associazione: è questo l’obiettivo del percorso di quattro incontri in partenza lunedì nella biblioteca di via Cavour. Un iter che fornirà ai partecipanti un laboratorio motivazionale, un confronto con realtà giovanili che già operano sul territorio dell’Altomilanese e un kit teorico-pratico sugli aspetti giuridici, economici e organizzativi connessi alla creazione di un’associazione. La costituzione dell’associazione sarà interamente finanziata dai fondi del progetto. Il percorso, gratuito, è una delle azioni previste nel progetto X Factory che, tramite l’associazione, consentirà anche di intercettare i giovani che non studiano né lavorano (i cosiddetti Neet) e riattivarne le capacità. La costituzione di un’associazione è una delle opportunità offerte dal progetto a tutti i ragazzi interessati.

Grazie ad X-Factory sono stati intercettati e agganciati oltre quaranta ragazzi, alcuni dei quali intraprenderanno corsi e tirocini di formazione professionale. "Con questo percorso – spiega Guido Bragato assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili - ci proponiamo di fornire gli strumenti per costituire una vera e propria associazione, che possa dare maggiore autonomia per operare nel tempo e attrarre altri giovani in un coinvolgimento tra pari. Vogliamo, in altre parole, incentivare ancora di più il protagonismo giovanile per una comunità sempre più attiva". Il primo appuntamento è lunedì alle 17.30 alla Biblioteca di via Cavour con “Verso dove voglio andare?”, laboratorio motivazionale con Angela Leone, pedagogista clinica esperta in educazione emozionale e relazionale. P.G.