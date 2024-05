Arriva il cambio di gestione per i servizi bibliotecari

I servizi bibliotecari cambiano gestore e vengono affidati a "Fondazione per Leggere": il consiglio comunale ne approva statuto e protocollo di intesa. Si tratta di uno step importante che vede un cambiamento di gestione dei servizi bibliotecari che passano dall’Azienda Speciale Consortile Csbno, alla Fondazione per Leggere – Biblioteche Sud Ovest di Milano. Il passaggio non verrà avvertito dagli utenti della biblioteca civica, se non per la necessità di registrarsi e dare il consenso al trattamento dei propri dati personali sulla nuova piattaforma di gestione, ma il servizio non vedrà interruzioni. Il recesso dall’Azienda Speciale Consortile Csbno è avvenuto con deliberazione di Consiglio comunale n.33 del 4 luglio 2022, ma con decorrenza al 4 luglio 2024 come prevede lo statuto dell’azienda stessa. I motivi di questo recesso riguardano alcune criticità nella gestione dell’azienda emerse in sede di assemblea soci nel corso del 2021 e per le quali il comune di Parabiago ha formalmente espresso contrarietà in merito a decisioni prese in materia di gestione economica finanziaria. Ch.S.