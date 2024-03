Arconate, un’app legge le targhe e fa strage di multe: ecco come funziona

La polizia locale di Arconate ha reso noto il report dei rilevamenti effettuati dai nuovi varchi di lettura targhe. Attraverso l’app ‘Targa System’, in dotazione alla polizia locale e attiva dal 23 gennaio, sono iniziati i controlli su strada con particolare attenzione ai veicoli circolanti senza copertura assicurativa e regolare revisione. Finora sono stati sanzionati 34 veicoli senza revisione e 3 veicoli senza copertura assicurativa. Per questi ultimi è scattato il sequestro del mezzo. Gli agenti, da controlli successivi, hanno poi denunciato un automobilista che circolava nonostante la revoca della patente e un altro veicolo sprovvisto di revisione è risultato sotto sequestro amministrativo, mentre il conducente guidava con patente sospesa.

"Questo supporto non solo permette di rilevare le targhe non regolamentari in termini di assicurazione e revisione – afferma il comandante della polizia locale, Alessandro Ferro – ma ci consente di fermare veicoli che non potrebbero circolare e che, in caso di incidente, provocherebbero ulteriori complicazioni. La tecnologia ci fornisce un grande supporto. I primi dati ci mostrano numeri importanti in rapporto ai residenti". Il sistema è in grado di rilevare, attraverso la scansione della targa, irregolarità come auto rubate, poste sotto sequestro o inserite nella black list della polizia, veicoli circolanti senza copertura assicurativa e revisione.

L’innovativo software di analisi delle targhe invia direttamente le informazioni al server collegato con gli archivi de ministeri dei Trasporti e dell’Interno, oltre che del Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti e dell’Ivass. In meno di un secondo viene restituito l’esito del controllo agli agenti di polizia. Targa System permette inoltre di riconoscere i veicoli “prestanome“ utilizzati nei reati. "È fondamentale sottolineare – aggiunge il sindaco, Sergio Calloni – come, in particolare con gli ultimi casi, venga minata la sicurezza di tutti noi".