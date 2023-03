Apre la prima palestra d’arrampicata indoor

Una palestra di arrampicata indoor in città. Al battesimo dell’Ikigai climbing center, previsto per domenica prossima, interverranno il presidente regionale della Fasi (Federazione arrampicata sportiva italiana) Tullio Parravicini e l’assessore allo Sport del Comune di Legnano Guido Bragato. In concomitanza si terrà anche la prima Competizione regionale giovanile, che vedrà 180 atleti ragazzini (dai 10 ai 14 anni) misurarsi sulle pareti alte dodici metri, per qualificarsi nell’ambito del Campionato italiano. La palestra, nata per volontà di un gruppo di amici e tra questi Mauro Sartirana, 53 anni, allenatore federale Fasi e presidente di Ikigai climbing center, ha aperto il 14 gennaio. Ha nel suo statuto la promozione dell’arrampicata a livello amatoriale e agonistico, i corsi sono per bambini, ragazzi e adulti. "Ikigai", parola giapponese, significa "una ragione d’essere". Per Sartirana l’ikigai era creare una palestra per contenere la sua passione sportiva. "Ho sempre praticato sport, poi a trent’anni, ho scoperto l’arrampicata – afferma –. Oggi i numeri sono esplosi. Ci interessa coinvolgere quante più persone in questa disciplina. La palestra servirà il territorio nord-ovest, fino ad arrivare alla Svizzera". A disposizione per cimentarsi nell’arrampicata 1700 metri quadrati, con ulteriori 1300 di prossima realizzazione. Sette gli istruttori federali che terranno corsi dai bambini fino agli adulti. Gli impianti, progettati da ingegneri, sono certificati in sicurezza.

Lo spazio si sviluppa su tre lati consecutivi disseminati di catene e prese artificiali, le pareti raggiungono i 12 metri in altezza, si lavora in coppia. Poi un’altra area dove si sale senza corda, una sfida fisica e mentale dove forza e coordinazione vanno di pari passo, l’altezza massima è di 4 metri e non serve l’imbragatura perché eventuali cadute sono attutite da materassi. Recentemente sono state installate anche due pareti didattiche per la corsistica di base giovanile. Silvia Vignati