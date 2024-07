Apre la prima biblioteca di carta. Qui la cultura fa rima con ambiente

È stata inaugurata con una piccola cerimonia la biblioteca temporanea di Parabiago che sarà ospitata nelle sale di Villa Corvini.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Raffaele Cucchi, l’assessore Barbara Benedettelli e Marcello Mazzoleni, presidente del Consorzio per Leggere, Paolo Del Debbio, Claudio Brachino e Federico Novella.

Grazie a questa iniziativa, la città di Parabiago potrà usufruire di un servizio bibliotecario efficiente anche durante i lavori di ristrutturazione della biblioteca di via Brisa. "Siamo arrivati a questo punto dopo un percorso condiviso che mira a migliorare, rilanciare e adeguare i servizi culturali ai nuovi contesti sociali – ha dichiarato il sindaco Raffaele Cucchi –. Questo progetto è stato sviluppato in stretta collaborazione con Fondazione per Leggere, con l’obiettivo di realizzare progetti sostenibili da diversi punti di vista.

Siamo felici di entrare ufficialmente a far parte della famiglia della Fondazione per Leggere, di cui conosciamo le competenze, la dinamicità e la capacità di innovarsi".

Marcello Mazzoleni ha aggiunto: "È fantastico poter avviare questa collaborazione con un’innovazione così evidente, anche negli arredi. La biblioteca temporanea è arredata con cartone alveolare, rendendola unica in Italia per questo tipo di arredo sostenibile, innovativo e piacevole.

I cittadini di Parabiago avranno accesso a una vasta gamma di servizi, oltre al milione di libri disponibili, materiale multimediale, corsi di formazione e tutte le attività che Fondazione per Leggere porta avanti da vent’anni".