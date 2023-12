Apre il cantiere del polo dell’infanzia

Partito il cantiere per realizzare il nuovo polo dell’infanzia ( 0-6 anni) che sorgerà a Carnago in via Ronco, durata prevista dei lavori, che sono finanziati dal Pnrr per un importo totale che sfiora i 5 milioni di euro, un anno. Il progetto prevede in un unico plesso due realtà ora separate,l’asilo nido, per il quale sono previste 3 aule per 45 posti, e la scuola materna, che avrà a disposizione 6 aule per 150 posti complessivi, disposti su 2014 mq coperti. All’interno aule specialistiche, spazi giochi comuni, mensa, cucina, locali amministrativi e per il ricevimento dei genitori e un’infermeria. La struttura sarà sostenibile con un tetto verde e pannelli solari.