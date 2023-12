Apre il cantiere del nuovo polo dell’infanzia di via Zanella

Partono i lavori del nuovo polo dell’infanzia nell’area compresa fra via Zanella, via Emilia e via Forlì che viene interdetta per apertura del cantiere. In vista la realizzazione, tramite un contratto di partenariato pubblico privato, di un nuovo polo dell’infanzia con l’area che viene messa a disposizione del concessionario per l’avvio delle attività afferenti alle verifiche archeologiche, come concordato con la Soprintendenza. Si tratta di attività preliminari, ma necessarie, alla realizzazione del progetto esecutivo, pertanto, l’area deve essere libera da persone e cose. Finora la zona interessata è stata utilizzata dalla cittadinanza e oggi l’amministrazione chiude gli accessi per vietare qualsiasi utilizzo. "Questa è una grandissima opportunità per la nostra città - dice il sindaco Raffaele Cucchi - perché, se da una parte questa scelta può suscitare preoccupazione dal punto di vista degli investimenti e degli imprevisti, dall’altra rimarrebbe la preoccupazione, ben maggiore, di mantenere le nostre scuole in uno stato vetusto chissà per quanti anni ancora. Ritengo che amministrare una città significhi avere coraggio e saper cogliere le opportunità che abbiamo con i fondi Pnrr, ma anche con fondi della Regione che abbiamo ottenuto per altri interventi e grazie alla qualità del livello progettuale che abbiamo presentato". Ch.S.