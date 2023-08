Appello del consigliere Brumana al sindaco Radice "Sia prolungata la data di scadenza delle osservazioni" Il Movimento dei cittadini di Legnano chiede al sindaco di riconoscere il diritto di presentare osservazioni sulla Valutazione ambientale strategica collegata al nuovo Piano di governo del territorio. Si invita l'autorità competente a dilazionare il termine del 16 settembre per non compromettere il diritto di disporre di 45 giorni per le osservazioni.