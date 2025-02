Appassionati di bonsai. Torna lo Shohin Festival con il maestro Miura

Gli appassionati di bonsai hanno un appuntamento imperdibile: da venerdì a domenica, la sede di Crespi Bonsai a Parabiago ospiterà l’8° Bonsai Shohin Festival, un evento interamente dedicato agli affascinanti shohin, mini-bonsai dalle dimensioni ridottissime (5-25 cm) capaci di evocare la maestosità degli alberi secolari. Il festival avrà un ospite d’eccezione: il maestro giapponese Hiroki Miura, uno dei massimi esperti mondiali di shohin, che curerà personalmente l’allestimento della mostra e guiderà corsi e workshop sulle tecniche di formazione e mantenimento di questi piccoli capolavori verdi. Durante la manifestazione, i visitatori potranno partecipare a laboratori gratuiti, in programma nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 febbraio, per ricevere consigli su coltivazione e modellatura dei propri bonsai grazie agli esperti di Crespi Bonsai. Sono previste anche visite guidate gratuite. Il festival aprirà con un’anteprima esclusiva venerdì quando, dalle 15.30 alle 17.30, il maestro Miura sarà a disposizione dei visitatori per rispondere a domande e curiosità sulla modellatura e la cura degli shohin.

Ch.So.