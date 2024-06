Ancora un lutto a Legnano: muore Valeria Vanossi, presidente de “Il Sole nel Cuore”

Legnano (Milano), 14 giugno 2024 – Nella stessa giornata in cui Roberto Clerici, con cui aveva collaborato per numerose iniziative benefiche, è stato stroncato da un improvviso malore, è scomparsa a 66 anni anche Valeria Vanossi, figura nota in città per il suo impegno in prima linea nel campo delle associazioni dedicate all’assistenza alle persone fragili e presidente dell’associazione “Il sole nel cuore” onlus.

Il sindaco Lorenzo Radice, la vicesindaco Anna Pavan e tutta la giunta hanno voluto esprimere il loro cordoglio per la scomparsa di Vanossi, conseguenza di una lunga malattia: “Voglio ricordare Valeria Vanossi per le tante iniziative di cui, negli anni, è stata appassionata ideatrice e animatrice nell’ambito del volontariato cittadino - ha detto a proposito il sindaco di Legnano -. L’impegno a favore del nostro ospedale, dei ragazzi portatori di disabilità, delle donne colpite dal tumore sono soltanto alcuni esempi dell’attività di una persona instancabile nell’attenzione verso gli altri. Se ne è andata nello stesso giorno di Roberto Clerici, con il quale ha curato per diversi anni “Belle ovunque e comunque”, la riuscitissima manifestazione che lega Salute e Sport. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze”.

“La Reggenza, il Consiglio e tutta la Contrada biancoverde - hanno scritto invece i vertici della Contrada San Domenico nel loro messaggio di cordoglio diretto in primis alla figlia di Valeria Vanossi - si uniscono al dolore della Castellana non reggente Carolina Borsani, per la perdita della mamma Valeria”.