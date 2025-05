Amga Spa. Confermati i vertici

Tutti riconfermati per i prossimi tre anni: nella sostanza è questo il risultato principale prodotto dall’assemblea dei Comuni Soci di Amga spa che ha deliberato di riconfermare in toto il consiglio di amministrazione uscente. Per i prossimi tre anni e, nello specifico, sino all’approvazione del bilancio 2027, Pierluigi Arrara resterà dunque alla guida di Amga Legnano in qualità di presidente e amministratore delegato. Ad affiancarlo, nel ruolo di consiglieri, saranno ancora Fausto Benzi e Laura Meraviglia. "Ringrazio, anzitutto, i sindaci dei Comuni soci per la fiducia che mi hanno nuovamente accordato – è stato il commento di rito del presidente confermato Arrara –. Sono onorato di questo incarico e ben consapevole della responsabilità che comporta. Con i suoi 417 dipendenti e ricavi che, nel 2024, hanno totalizzato quota 77 milioni di euro, il Gruppo Amga si qualifica come una delle più importanti multiutility della Città Metropolitana. Siamo più che un’azienda. Il nostro impegno è, infatti, finalizzato a qualificarci sempre di più come partner dei Comuni, in termini di efficienza e di filosofia green".

Arrara ha anche indicato i punti fermi dell’attività di Amga in questi anni: "Passi importanti in questo senso sono già stati fatti – ha proseguito il presidente –: la trasformazione dei rifiuti in energia (tramite l’operazione Neutalia), la gestione della Forsu per la produzione di biometano e compost di qualità nell’impianto legnanese di via Novara, la riduzione delle emissioni in atmosfera, la produzione di energia pulita attraverso il nostro impianto fotovoltaico posizionato sopra il parcheggio visitatori dell’ospedale di Legnano e la volontà d’investire sempre di più in progetti di economia circolare".

P.G.