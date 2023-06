Legnano, ambulante trova un costoso cellulare e lo restituisce

Un gesto che non è passato inosservato e che ha ricevuto numerosi attestati di stima. Un giovane, di origini marocchine e in possesso anche della cittadinanza italiana, che vive da anni a Magenta dove svolge il lavoro di venditore ambulante tra la basilica di via Roma e la piazza, l’altro giorno ha trovato un i phone su una panchina di piazza Liberazione. Smarrito dalla proprietaria che lo stava cercando disperatamente. Era un telefono molto costoso, del valore di circa 1.200 euro se non di più. Avrebbe potuto tenerselo, portarlo in Marocco e rivenderlo tranquillamente ricavandoci qualcosa. Invece ha controllato a chi appartenesse quel telefono. Ha trovato le foto di una persona che non conosceva e che da poco si era stabilita in città. Ha cominciato a chiedere in giro chi fosse quella signora e se qualcuno l’avesse mai vista e, dopo alcune ore di ricerche, l’ha individuata. E le ha riconsegnato il telefono. Un gesto normalissimo, ma che oggi appare quasi eroico. "Non ho pensato nemmeno per un secondo di tenere quell’i phone e guadagnarci dei soldi – ha commentato Khalid, il 37enne che lo ha trovato – Ho fatto la cosa che ritenevo giusto fare e i ringraziamenti della signora sono stati il premio. Per lei era fondamentale ritrovarlo perché conteneva cose importanti". G.M.