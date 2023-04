Allo Sportello lavoro incontri di formazione

Un punto di incontro per chiunque desideri migliorare e rendere più efficace la propria ricerca di lavoro. Organizzato dall’associazione Sodales in collaborazione con il comune di Rescaldina, lo sportello lavoro offre incontri che si svolgeranno ogni mercoledì fino al 24 maggio dalle 18.30 alle 19.30 in via Tintoretto 2. Un nuovo ciclo di formazione di cinque incontri sulle metodologie, gli strumenti e i canali più utili per cercare occasioni di lavoro e incrementare le proprie possibilità di trovarne uno. Negli incontri individuali saranno presenti volontari per esaminare le singole situazioni e rendere la ricerca più efficace. Gli incontri sono gratuiti ma è necessaria l’iscrizione, da effettuare all’Urp-Ufficio relazioni con il pubblico del Comune (piazza Chiesa 15), dove ci si può rivolgere per informazioni; orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 10-13.30, mercoledì 16.30-18.15, sabato 9-11.30; tel. 0331 467820, e-mail [email protected] C.S.