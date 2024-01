All’Isis Bernocchi sbarca la meccatronica

Un nuovo percorso quadriennale di Istruzione tecnica a indirizzo Meccanica e Meccatronica: lo attiverà a partire dalla stagione scolastica 2024/25 l’ISIS Antonio Bernocchi, che ha aderito alla sperimentazione nazionale di una filiera formativa tecnologico-professionale integrata. "Il nuovo tecnico quadriennale sarà caratterizzato da un’offerta formativa condivisa da diversi attori del territorio – spiegano i portavoce dell’istituto superiore legnanese -. Assumerà un ruolo di primo piano, in particolare, la coprogettazione con le realtà produttive del settore, con la definizione di moduli didattici e attività laboratoriali, un potenziamento dei PCTO e la stipula di contratti di apprendistato di primo e terzo livello. Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e di competenza necessari per il diploma, il nuovo percorso punterà sull’innovazione didattica e su metodologie laboratoriali". Come ormai richiesto in tutti i livelli scolastici, un forte rilievo avrà anche il potenziamento del processo di internazionalizzazione e lo studio della lingua straniera, con certificazioni linguistiche internazionali. "Si farà inoltre più forte e sistematica la relazione con gli ITS Academy della filiera meccanica".