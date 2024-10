Allarme piene dell’Olona: "Nerviano è a forte rischio. Il fiume va monitorato"

La città di Nerviano è una di quelle maggiormente esposte durante le piene del fiume Olona. Per questo motivo, considerando l’aumento sempre più frequente di temporali improvvisi e forti piogge, che contribuiscono a incrementare rapidamente le ondate di piena del fiume e data la necessità di un monitoraggio costante dei livelli di piena, visto che il corso d’acqua attraversa zone abitate, sarebbe indispensabile un controllo accurato. Attualmente, lungo il fiume, è già presente una rete di monitoraggio pluviometrico, con stazioni in località come Varese, Castiglione Olona, Fagnano Olona, Castellanza e Legnano, che trasmettono i dati in tempo reale, essenziali per la salvaguardia, pianificazione e gestione delle risorse idriche.

Le stazioni di monitoraggio sono progettate principalmente per raccogliere dati idrometrici, permettendo così di analizzare con maggiore precisione i fenomeni di piena. "In questo contesto, va sottolineato l’encomiabile lavoro svolto dalla Protezione Civile di Nerviano nel monitoraggio del fiume Olona - ha spiegato il consigliere Massimo Cozzi, che ha rivolto una interpellanza al sindaco Daniela Colombo -. Chiediamo a questa amministrazione comunale se non ritenga opportuno e necessario avviare un’azione ufficiale presso il Consorzio Fiume Olona, la Provincia di Milano e la Regione Lombardia, per richiedere l’installazione di una stazione di monitoraggio pluviometrico sul territorio di Nerviano. Questo strumento si aggiungerebbe a quelli già presenti lungo il corso del fiume, offrendo un prezioso supporto preventivo e contribuendo concretamente al lavoro della Protezione Civile". Le piogge dei giorni scorso hanno portato ansia ai cittadini rivieraschi. L’Olona rimane un fiume turbolento, sempre pronto a minacciare i ponti nervianesi con le sue esondazioni. Dopo le piogge il livello dell’Olona ha raggiunto i 2,14 metri, tornando poi in piena fino ai 2,26 metri di giovedì. Poi l’onda di piena si è fermata e ha cominciato a calare, in attesa delle nuove precipitazioni previste a breve.